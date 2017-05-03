"Sports.ru": Хуан Пабло Сорин: "Месси заслуживает титул чемпиона мира. Он лучший футболист"

3 мая 2017, 13:23 Комментарии

Sports.ru. Бывший защитник сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин высоко отозвался о нападающем Лионеле Месси.

"Поколение Месси заслуживает стать чемпионом мира. Наше поколение не сумело завоевать этот титул на взрослом уровне. Я верю, что нынешнее поколение, чрезвычайно талантливое, может это сделать, желаю им этого.

Они победили на чемпионате мира U-20, на олимпийских играх и трижды очень близко подходили к титулу на взрослом уровне. В финальных матчах все решали сущие мелочи. Я верю, что потенциал этой команды позволяет сделать заключительный шаг. Конечно, делать шаг нужно своевременно, и надо отобраться на турнир, который пройдет в России.

Я помню молодого Месси, игравшего на ЧМ-2006 в Германии. Было видно, что он особенный, уникальный талант. Мы относились к нему, как к редкому бриллианту. Сейчас нет сомнений в том, что Лео – лучший футболист мира.

Его интеллект на поле отделяет Месси от остальных. Это было заметно в последнем класико в Мадриде. Лео – совершенный футболист. У него есть невероятная скорость, умение завершить, видение поля и способность сделать пас. Месси успевать прочитать игру гораздо раньше других футболистов. Чтобы описать действия Лео, не хватит эпитетов", – сказал латиноамериканец.