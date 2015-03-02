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Из-за большого количества желающих получить новые паспорта график работы ЦОНах Бишкека продлен - ГРС

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-za-bol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423949-ru.html

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3 мая 2017, 13:25       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В связи с большим количеством желающих получить новые паспорта график работы Центров обслуживания населения (ЦОН) в Бишкеке временно продлен до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы (ГРС) КР.
Со 2 мая во всех центрах обслуживания населения и отделениях паспортно-визовых регистрационных работ принимаются новые электронные анкеты для замены действующих ID-карт на новые электронные биометрические идентификационные карты образца 2017 года.
В первый же день приема новых анкет количество желающих граждан заменить старый на новый паспорт было больше обычного по всей стране. Рекордное количество граждан приняли ЦОНы города Бишкек – 1 тыс 498 граждан.
В целом по всей республике со 2 мая было принято 4 тыс 556 анкет для получения новых идентификационных карт.
В ГРС отметили, что ни один гражданин не может быть принужден к замене паспорта. "Если вам будут известны факты принуждения, просим сообщить в Call-центр 119 или же по телефону доверия (0312) 62-41-40", - говорится в сообщении.

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