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В Бишкеке состоится показ балета-оратории "Материнское поле"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423948-ru.html

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3 мая 2017, 13:42       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В преддверии Дня Победы 7 мая в 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится показ балета-оратории "Материнское поле". Об этом сообщили в театре.
Балет-оратория "Материнское поле" – вершина творчества выдающегося кыргызского композитора, Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Калыя Молдобасанова. Созданный в 1975 году по одноименной повести Чингиза Айтматова балет-оратория впервые в истории кыргызского музыкального искусства удостоен Государственной премии СССР в 1976 году и впоследствии был поставлен во многих театрах бывшего Союза ССР и за рубежом.
"...Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагишева. Война отняла у Толгонай самых дорогих и близких ее сердцу людей, отголоском которой стала и смерть любимой невестки Толгонай. Но стойкая женщина не сломилась, не огрубело ее любящее сердце, ведь рядом с ней росточек новой жизни – сын Алиман", - говорится в сообщении.
Кроме этого как сообщается, 9 мая в 15.00. состоится Праздничный концерт, в котором примут участие ведущие солисты оперы. Зрители смогут услышать любимые песни военных лет - "Катюша", "Синий платочек", "Темная ночь", "В землянке", "Смуглянка", "Журавли", "Ехал я из Берлина", "День Победы" и другие.
Дирижер концерта – Нурматбек Полотов. Вход на концерт свободный.

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