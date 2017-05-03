В Бишкеке состоится показ балета-оратории "Материнское поле"

3 мая 2017, 13:42 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В преддверии Дня Победы 7 мая в 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится показ балета-оратории "Материнское поле". Об этом сообщили в театре.

Балет-оратория "Материнское поле" – вершина творчества выдающегося кыргызского композитора, Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Калыя Молдобасанова. Созданный в 1975 году по одноименной повести Чингиза Айтматова балет-оратория впервые в истории кыргызского музыкального искусства удостоен Государственной премии СССР в 1976 году и впоследствии был поставлен во многих театрах бывшего Союза ССР и за рубежом.

"...Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагишева. Война отняла у Толгонай самых дорогих и близких ее сердцу людей, отголоском которой стала и смерть любимой невестки Толгонай. Но стойкая женщина не сломилась, не огрубело ее любящее сердце, ведь рядом с ней росточек новой жизни – сын Алиман", - говорится в сообщении.

Кроме этого как сообщается, 9 мая в 15.00. состоится Праздничный концерт, в котором примут участие ведущие солисты оперы. Зрители смогут услышать любимые песни военных лет - "Катюша", "Синий платочек", "Темная ночь", "В землянке", "Смуглянка", "Журавли", "Ехал я из Берлина", "День Победы" и другие.

Дирижер концерта – Нурматбек Полотов. Вход на концерт свободный.