По Кыргызстану днем в отдельных районах возможны грозы – прогноз погоды на 4 мая

3 мая 2017, 13:33 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 4 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков. Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в горных районах снег, в Иссык-Кульской области без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +7...+12
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +8...+13
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6
днем: +15...+20
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +24...+26.