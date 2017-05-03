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По Кыргызстану днем в отдельных районах возможны грозы – прогноз погоды на 4 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423947-ru.html

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3 мая 2017, 13:33       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 4 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков. Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в горных районах снег, в Иссык-Кульской области без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +7...+12
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +8...+13
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6
днем: +15...+20
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +24...+26.

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