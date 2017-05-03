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Как таджикское землетрясение отразилось на Баткене — комментарии губернатора

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423946-ru.html

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В Баткене девушка вырвала цветы Айгуль — делом занялась милиция

3 мая 2017, 13:09       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Жертв и пострадавших в результате недавнего землетрясения нет, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан полномочный представитель правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев.
В среду, 3 мая, в 10.47 кыргызстанцы почувствовали землетрясение. Сила толчков в эпицентре составила 7 баллов по 12-балльной шкале. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена, на территории Таджикистана.
"Сотрудники доложили мне, что от землетрясения никто не пострадал, жертв нет", - рассказал Халмурзаев.
По данным МЧС, в селах на юге Кыргызстана интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов.
Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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