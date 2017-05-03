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Бишкек вошел в топ-10 городов, популярных у российских туристов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423945-ru.html

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Судью Бишкекского горсуда обвиняют в незаконном изменении своего решения после оглашения приговора

3 мая 2017, 13:15       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Агентство определило города, чаще всего выбираемые россиянами для путешествий в праздничные майские дни. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей. В первую десятку вошли Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев.
По данным ТурСтат, во время туров по Кыргызстану российские туристы останавливаются в Бишкеке в среднем на полтора дня и платят менее 35 долларов за сутки проживания в гостинице.

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