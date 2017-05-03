Трещины на стенах домов — кадры жителя Чон-Алая после землетрясения

3 мая 2017, 13:17 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. После утреннего землетрясения в селе Карамык Чон-Алайского района Ошской области на стенах домов появились трещины, разрушена овчарня, сообщил читатель на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуПосле утреннего землетрясения в селе Карамык Чон-Алайского района Ошской области на стенах домов появились трещины, разрушена овчарня По его словам, представители местной власти сейчас находятся на месте и подсчитывают размер ущерба.

Согласно информации МЧС, жители сел Карамык и Шибе почувствовали толчки силой 5 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентр землетрясения находился в Таджикистане, где сила толчков составила 7 баллов. В ведомстве потдвердили информацию местных жителей о трещинах на стенах домов.

strong #earthquake (#землетрясение) shakes Tajikistan 8 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/NDFrXvTHyC

- EMSC (@LastQuake) 3 мая 2017 г. ​Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.