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Трещины на стенах домов — кадры жителя Чон-Алая после землетрясения

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423944-ru.html

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Землетрясение, которое почувствовали в Кыргызстане, — подробности от МЧС

3 мая 2017, 13:17       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. После утреннего землетрясения в селе Карамык Чон-Алайского района Ошской области на стенах домов появились трещины, разрушена овчарня, сообщил читатель на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуПосле утреннего землетрясения в селе Карамык Чон-Алайского района Ошской области на стенах домов появились трещины, разрушена овчарня По его словам, представители местной власти сейчас находятся на месте и подсчитывают размер ущерба.
Согласно информации МЧС, жители сел Карамык и Шибе почувствовали толчки силой 5 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентр землетрясения находился в Таджикистане, где сила толчков составила 7 баллов. В ведомстве потдвердили информацию местных жителей о трещинах на стенах домов.
strong #earthquake (#землетрясение) shakes Tajikistan 8 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/NDFrXvTHyC
- EMSC (@LastQuake) 3 мая 2017 г. ​Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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