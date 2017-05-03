Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гунновАрхеологи нашли в Центральном Китае 18 могил гунновС.Жээнбеков проинспектировал работу госорганов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий в Джалал-Абадской областиС.Жээнбеков проинспектировал работу госорганов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий в Джалал-Абадской области

Премьер проинспектировал работу госорганов по предупреждению ЧС в Джалал-Абадской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423943-ru.html

Похожие новости

Бишкекские паспортные столы продлили график работы

Из-за большого количества желающих получить новые паспорта график работы ЦОНах Бишкека продлен - ГРС

С.Жээнбеков проинспектировал работу госорганов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий в Джалал-Абадской области

"Деловая Евразия": ТЭЦ будет работать на угле с неподтвержденными свойствами

Столичные ЦОНы будут работать до 19:00 из-за большого количества желающих получить новые паспорта

3 мая 2017, 13:09       Комментарии

Продолжается рабочая поездка Сооронбая Жээнбекова по ознакомлению с работой по профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий в регионах, в частности в Джалал-Абадской области. 3 мая Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием дамбы на реке Кара-Ункур в сельском округе Сакалды Ноокенского района.
Глава МЧС Кубатбек Боронов сообщил, что в марте и апреле 2017 года в связи с увеличением объема воды на реке Кара-Ункур произошел частичный смыв дамбы и появилась угроза затопления земель сельскохозяйственного назначения.
"Сооронбай Жээнбеков, ознакомившись с ситуацией, поручил ускорить реконструкцию берегозащитного сооружения и усилить мониторинг за возможными чрезвычайными происшествиями. Кубатбек Боронов проинформировал, что общий объем стихийного бедствия, произошедшего 28 апреля 2017 года, составил порядка 7 млн м3. Оползень также повредил русло реки Майлы-Суу, вследствие чего произошло подтопление близ лежащих жилых домов и автодороги Майлы-Суу – Сары-Бээ", – говорится в сообщении.
Мэрии города Майлы-Суу поручено провести работы по бесперебойному обеспечению питьевой водой местных жителей и совместно с полномочным представительством правительства в регионе усилить работы по повышению информированности и осведомленности населения о возможных чрезвычайных происшествиях.
"Также им поручено рассмотреть вопрос с трансформацией земель для переселения местных жителей, проживающих в опасных зонах и составить соответствующий список людей. На встрече с местными жителями Сооронбай Жээнбеков заверил их в том, что госорганами будут и впредь приниматься все необходимые меры по предупреждению и оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий", – отметили в пресс-службе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум