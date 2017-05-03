Премьер проинспектировал работу госорганов по предупреждению ЧС в Джалал-Абадской области

3 мая 2017, 13:09 Комментарии

Продолжается рабочая поездка Сооронбая Жээнбекова по ознакомлению с работой по профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий в регионах, в частности в Джалал-Абадской области. 3 мая Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием дамбы на реке Кара-Ункур в сельском округе Сакалды Ноокенского района.

Глава МЧС Кубатбек Боронов сообщил, что в марте и апреле 2017 года в связи с увеличением объема воды на реке Кара-Ункур произошел частичный смыв дамбы и появилась угроза затопления земель сельскохозяйственного назначения.

"Сооронбай Жээнбеков, ознакомившись с ситуацией, поручил ускорить реконструкцию берегозащитного сооружения и усилить мониторинг за возможными чрезвычайными происшествиями. Кубатбек Боронов проинформировал, что общий объем стихийного бедствия, произошедшего 28 апреля 2017 года, составил порядка 7 млн м3. Оползень также повредил русло реки Майлы-Суу, вследствие чего произошло подтопление близ лежащих жилых домов и автодороги Майлы-Суу – Сары-Бээ", – говорится в сообщении.

Мэрии города Майлы-Суу поручено провести работы по бесперебойному обеспечению питьевой водой местных жителей и совместно с полномочным представительством правительства в регионе усилить работы по повышению информированности и осведомленности населения о возможных чрезвычайных происшествиях.

"Также им поручено рассмотреть вопрос с трансформацией земель для переселения местных жителей, проживающих в опасных зонах и составить соответствующий список людей. На встрече с местными жителями Сооронбай Жээнбеков заверил их в том, что госорганами будут и впредь приниматься все необходимые меры по предупреждению и оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий", – отметили в пресс-службе.