Айнуру Алтыбаева: Банковская сфера должна работать на народ

3 мая 2017, 12:58 Комментарии

Банковская сфера должна работать на народ. Об этом сегодня, 3 мая, на пленарном заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.

Отметим, депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в некоторые законодательные акты: Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге".

По словам парламентария, весь пятый созыв Жогорку Кенеша заемщики банков выходили на акции протеста. "Нормативно-правовую базу по банковской сфере принимали депутаты, работавшие в более ранних созывах. Банки должны работать на пользу народа. Мы должны поддерживать заемщиков. Законопроект не доработан", - сказала Алтыбаева.