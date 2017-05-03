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В парламенте предложили разрешить РКФР брать в залог землю

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359306_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423941-ru.html

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3 мая 2017, 13:05       Комментарии

В Жогорку Кенеше рассматривают вопрос внесения изменений в некоторые законодательные акты, в частности Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге".
По словам инициатора законопроекта депутата Акылбека Жапарова ("Бир Бол"), документ позволит финансовым институтам в зоне ЕАЭС брать земли в залог так же, как и коммерческим банкам.
Он отметил, что в настоящее время в Кыргызстане из таких институтов действует только Российский-Кыргызский фонд развития.
Как отметил глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, в республике только десять коммерческих банков берут в залог землю вместе со строениями, так как продать простую орошаемую землю тяжело.
Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, как будет оцениваться земля, которую отдают под залог.
На этот вопрос Кулматов ответил, что оценку земель будет проводить независимая компания с дисконтированием в 20%.

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