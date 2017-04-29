"Деловая Евразия": ТЭЦ будет работать на угле с неподтвержденными свойствами

3 мая 2017, 13:01 Комментарии

Деловая Евразия. Поставки с Кара-Кече не гарантируют радиационную и экологическую безопасность

Модернизированная ТЭЦ города Бишкек будет активно загрязнять окружающую среду. Причиной тому – низкокаллорийный уголь с месторождения Кара-Кече, и отсутствие научных экспертов, как на самом объекте, так и на месторождении.

Как сообщала "Деловая Евразия" уголь с Кара-Кечинского месторождения способен обеспечить лишь 50% мощности городской теплоцентрали. Это следствие таких его характеристик как высокосернистость, высокозольность и низкокаллорийность.

— Помимо низкого КПД, это так же означает, что новое оборудование ТЭЦ будет выдавать более концентрированные отходы с высоким содержанием серы и золы, — говорит в беседе с "Деловой Евразией" эколог Сергей Криворучко.

С месторождения Кара-Кече, разработка которого нацелена на поставку для ТЭЦ Бишкека, планируется вывозить до 1 200 000 тонн угля в год, что составляет около 20% возможностей КР. Однако, по словам эксперта, модернизация ТЭЦ не включает ни обоснование, ни сопровождение со стороны научной среды.

— В открытых источника можно найти массу информации о том, что некоторые пласты Кара-Кечинского месторождения "фонят" - дают радиоактивный фон. Так как добываемый уголь проходит сомнительную проверку на местах, то эти пласты угля разрабатываются наравне с остальными. Радиационный уровень не является смертоносным, однако длительное воздействие его отходов все же может иметь последствия, — поясняет собеседник.

Облучению могут подвергнуться не только сотрудники месторождения. Под угрозой – здоровье простых жителей.

— По проектным показателям новое оборудование ТЭЦ допускает потерю несгоревшего угля порядка 3%. Это еще при условии, что оборудование не изношенное. Эти отходы образуют залежи, которые никак не утилизируются. То есть, фактически, мы переносим угольное месторождение с одного места на другое. Мы туда недавно ездили, делали съемку. Люди этот остаток забирают и продают в Лебединовке и по Алмаатинке (сектор частных домов в г. Бишкек). Реализаторам продают мешками по цене 50 сомов (0,8 долл.) за каждый. И так – каждый день около двух-трех тонн угля они вытаскивают – живого, чистого, товарного угля. О последствиях такого "бизнеса" можно только догадываться, — подчеркивает эколог.

Елена Казиначикова

29.04.17