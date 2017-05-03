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Кубанычбек Кулматов: "Ни одному политику и политпартии РКФР кредит не выдавал"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kubanychb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423939-ru.html

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3 мая 2017, 13:01       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Ни одному из политических личностей и политическим партиям Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) кредит не выдавал. Об этом сегодня на заседании парламента заявил председатель РКФР Кубанычбек Кулматов.
Депутат Эльвира Сурабалдиева спросила, почему аффилированные с парламентом высокопоставленные чиновники получают кредиты от РКФР, а простые бизнесмены без связей получают и у них возникают проблемы, последствия. "Впредь когда будут выдаваться кредиты известным лицам страны, подумайте о деловой репутации фонда", - сказала она.
В свою очередь К.Кулматов отметил, что Фонд проводит работу в рамках той политики, которая прописана. И ни одного нарушения в политике кредитования не было нарушено.

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