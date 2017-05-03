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"Sputnik.uz": Глава МВД: в Узбекистане больше нет милиции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sputnik.u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423938-ru.html

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3 мая 2017, 12:57       Комментарии

Sputnik. Этот термин уже ушел в прошлое, и сейчас в Узбекистане существуют только такие понятия, как "органы внутренних дел" и "сотрудник органов внутренних дел", отметил министр
В Узбекистане больше не используется такой ранее расхожий термин, как "милиция", сообщил сегодня в ходе брифинга министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов. По его словам, этот термин уже ушел в прошлое, и сейчас в Узбекистане существуют только такие понятия, как "органы внутренних дел" и "сотрудник органов внутренних дел".
"Сейчас никто не может сказать, что в Узбекистане органы внутренних дел не работали или плохо работали. Благодаря самоотверженной деятельности наших сотрудников за последние 25 лет в республике обеспечивается спокойная и мирная жизнь, в отличие от того, что происходит в ряде соседних и дальних государств. Органы внутренних дел, особенно в первые годы независимости, сумели сохранить спокойную жизнь населения. Поэтому сейчас не зря республика называется островком стабильности в Центральной Азии", — отметил Азизов.
По его словам, в стране уже проходит масштабная реформа системы правоохранительных органов, в результате которой будут усилены низовое и районные звенья, сокращен управленческий аппарат, в труднодоступных регионах появятся 175 дополнительных отделений ОВД.

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