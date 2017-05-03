Столичные ЦОНы будут работать до 19:00 из-за большого количества желающих получить новые паспорта

3 мая 2017, 13:00 Комментарии

С 2 мая во всех центрах обслуживания населения (ЦОН) и отделениях паспортно-визовых регистрационных работ принимаются новые электронные анкеты для замены действующих ID-карт на новые электронные биометрические идентификационные карты образца 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

В первый день приема новых анкет количество желающих граждан заменить старый на новый паспорт было больше обычного по всей стране. Рекордное количество граждан приняли ЦОНы города Бишкек - 1498 граждан.

В целом по всей республике с 2 мая было принято 4556 анкет для получения новых идентификационных карт.

ГРС сообщает, что ни один гражданин не может быть принужден к замене паспорта. Если вам будут известны факты принуждения, просьба сообщить в сall-центр 119 или же по телефону доверия (0312) 62-41-40.