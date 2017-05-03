Экс-участник "Тумар КР" принимает участие в шоу "Танцы" на ТНТ

3 мая 2017, 12:39 Комментарии
БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Кыргызстанский танцор Солто Эсенгулов прошел кастинг телевизионного шоу "Танцы" на ТНТ, об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщил он сам.
Сейчас бывший участник коллектива "Тумар КР" проживает в Лос-Анджелесе, где выступает в составе группы брейкдансеров La Breakers. В США он переехал после того, как выиграл green card.
Кыргызстанец прошел отборочный кастинг четвертого сезона танцевального шоу.
"В минувшие выходные прошли кастинги. Через полтора месяца их покажут телезрителям", - сообщил участник проекта.
В предыдущих сезонах участниками российского шоу из КР становились танцоры Жан Воинов, Нурсултан Алибеков, Тилан Садырбаев.