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Госархив приглашает на виртуальную выставку, посвященную оборонной промышленности Кыргызстана в 1941-1945 годы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tsentr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423932-ru.html

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Госархив КР подготовил виртуальную выставку "Оборонная промышленность Кыргызстана 1941-1945 гг."

3 мая 2017, 12:39       Комментарии

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Центральный государственный архив Кыргызской Республики обновил виртуальную выставку "Оборонная промышленность Кыргызстана 1941-1945 гг.", сообщает пресс-служба организации.
Материалы, представленные на выставке, рассказывают о строительстве оборонных заводов в военные годы, о ходе монтажа и готовности цехов к выпуску спецпродукции, о выпуске оборонной продукции.
На экспозиции выставлены фотографии, предоставленные Центральным государственным архивом Кыргызской Республики (ЦГА КР), Центральным государственным архивом политической документации Кыргызской Республики (ЦГА ПД КР), Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Кыргызской Республики (ЦГА КФФД КР) и Иссык-Кульским областным государственным архивом (ОГА).
Отметим, что данная выставка была подготовлена в 2016 году, а в 2017 году архивисты дополнили ее новыми фотографиями.
Ознакомиться с виртуальной выставкой можно по адресу: http://opk.archive.kg/.

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