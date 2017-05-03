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Бишкек на предпоследнем месте в топ-10 мест для отдыха россиян в СНГ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359298_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423931-ru.html

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Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов

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3 мая 2017, 12:35       Комментарии

Бишкек вошел в топ-10 городов для отдыха россиян в СНГ на майские выходные. Рейтинг составило агентство исследования туристического рынка ТурСтат.
Он представлен на основании данных поиска и броней гостиниц и апартаментов в праздничные выходные с 1 по 9 мая.
В список самых популярных запросов вошли в основном столицы стран СНГ. Бишкек в списке предпочтений оказался на предпоследнем месте.
Самым дорогими для отдыха россиян оказались Астана и Алматы. Там за двухдневный отдых россияне могут потратить в среднем до 4 тыс. рублей. Дешевле всего праздничные выходные обойдутся в Бишкеке. Затраты на двухдневный отдых здесь составят в среднем 2 тыс. рублей.
Топ - 10 городов, популярных у российских туристов::
<li>Минск (Беларусь)</li><li>Тбилиси (Грузия)</li><li>Алматы (Казахстан)</li><li>Баку (Азербайджан)</li><li>Астана (Казахстан)</li><li>Ереван (Армения)</li><li>Киев (Украина)</li><li>Ташкент (Узбекистан)</li><li>Бишкек (Кыргызстан)</li><li>Кишинев (Молдавия)</li>

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