Бишкек на предпоследнем месте в топ-10 мест для отдыха россиян в СНГ

3 мая 2017, 12:35 Комментарии

Бишкек вошел в топ-10 городов для отдыха россиян в СНГ на майские выходные. Рейтинг составило агентство исследования туристического рынка ТурСтат.

Он представлен на основании данных поиска и броней гостиниц и апартаментов в праздничные выходные с 1 по 9 мая.

В список самых популярных запросов вошли в основном столицы стран СНГ. Бишкек в списке предпочтений оказался на предпоследнем месте.

Самым дорогими для отдыха россиян оказались Астана и Алматы. Там за двухдневный отдых россияне могут потратить в среднем до 4 тыс. рублей. Дешевле всего праздничные выходные обойдутся в Бишкеке. Затраты на двухдневный отдых здесь составят в среднем 2 тыс. рублей.

Топ - 10 городов, популярных у российских туристов::

<li>Минск (Беларусь)</li><li>Тбилиси (Грузия)</li><li>Алматы (Казахстан)</li><li>Баку (Азербайджан)</li><li>Астана (Казахстан)</li><li>Ереван (Армения)</li><li>Киев (Украина)</li><li>Ташкент (Узбекистан)</li><li>Бишкек (Кыргызстан)</li><li>Кишинев (Молдавия)</li>