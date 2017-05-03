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Кубанычбек Кулматов: Зарплата сотрудников РКФР - коммерческая тайна

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359302_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423930-ru.html

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3 мая 2017, 12:37       Комментарии

Зарплата сотрудников Российско-Кыргызского фонда развития является коммерческой тайной. Об этом сегодня, 3 мая, на пленарном заседании парламента заявил председатель РКФР Кубанычбек Кулматов.
На вопрос депутата от фракции "Республика - Ата-Журт" Курманкула Зулушева о том, почему эта информация является коммерческой тайной, хотя РКФР не является коммерческой организацией, Кулматов ответил следующее: "Я составлял договор с правительством. Если в правительстве спросят, я отвечу".
Отметим, депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в некоторые законодательные акты: Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге".

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