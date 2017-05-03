Российско-Кыргызский фонд планирует работать с микрокредитными компаниями

3 мая 2017, 12:46 Комментарии

Российско-Кыргызский фонд развития планирует работать с микрокредитными компаниями. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил глава фонда Кубанычбек Кулматов на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, фонд в настоящее время делает акцент на работе с регионами. В частности с фермерами, которые в основном сотрудничают с микрокредитными компаниями из-за простых условий.

Он добавил, что правила кредитования в этих микрокредитных компаниях такие же, как и в коммерческих банках.

Отметим, депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в некоторые законодательные акты: Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге".