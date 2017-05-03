Таможенники Кыргызстана пресекли попытку незаконного ввоза лекарств

3 мая 2017, 12:22 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Сотрудниками таможни "Манас" пресечена попытка незаконного ввоза лекарственных средств, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.

"В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства ЕАЭС, сотрудниками таможни "Манас" ГТС КР была пресечена попытка незаконного ввоза лекарственных средств помимо таможенного контроля на общую сумму 53 тыс 180 долларов США, вследствие чего, был задержан гражданин Таджикистана Х.Д.А. прибывший из города Стамбул", - отметили в ГТС.

На основании собранных Отделом по борьбе с контрабандой таможни "Манас" материалов, следственным управлением ГСБЭП при ПКР по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 ч. 3 п.5 УК КР.