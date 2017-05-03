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Microsoft представила новый ноутбук и специальную версию ОС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/microsoft...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423927-ru.html

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3 мая 2017, 12:24       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Продажи Surface Laptop, по умолчанию оснащенного Windows 10 S, начнутся 15 июня
Американская компания Microsoft представила ноутбук Surface Laptop и операционную систему Windows 10 S. Об этом было объявлено на пресс-конференции компании.
Цена на новый ноутбук компании с сенсорным экраном диагональю 13,5 дюймов варьируется от $999 (за модель с процессором Intel Core i5, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб памяти на твердотельном накопителе) и до $2199 (за устройство с процессором Intel Core i7, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб памяти на твердотельном накопителе). Surface Laptop по умолчанию будет оснащаться Windows 10 S. Продажи ноутбука, который будет доступен в четырех цветах, начнутся 15 июня.
В компании отмечают, что новая ОС будет обладать высоким уровнем защиты, так как к установке на устройство доступны только приложения из официального перечня Windows store. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться сторонними приложениями, необходимо будет установить существующую операционную систему Windows 10 Pro. На сайте компании указано, что переход на нее будет бесплатным до конца 2017 года.
Ожидается, что целевой аудиторией как ноутбука, так и ОС будут в первую очередь студенты. Так, на сайте Microsoft говорится о возможности получить в США скидку в размере 10% на ноутбук для учащихся, а также людей, работающих в сфере образования.
Источник ТАСС

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