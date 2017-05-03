ГНС и Финразведка обсудили аспекты информационного взаимодействия

3 мая 2017, 12:35 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) и Государственная служба финансовой разведки обсудили возможности и формы информационного взаимодействия и сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В рабочем совещании, состоявшемся в здании ГНС, приняли участие председатель Налоговой службы Октябрь Абдыкаимов, председатель службы Финансовой разведки Айбек Кадыралиев, а также начальники и ответственные сотрудники соответствующих структурных подразделений двух ведомств.

В ходе встречи участники обменялись мнениями о технических аспектах реализации сотрудничества, в рамках ранее подписанных документов о взаимодействии, в частности, механизм реализации отдельных пунктов, а также высказали ряд предложений по совершенствованию обмена информацией.

Как отметил председатель ГНС О.Абдыкаимов, в соответствии с законодательством, а также с положениями двустороннего межведомственного Соглашения о взаимном сотрудничестве, подписанного в 2011 году и Договора об обмене информацией от 2010 года, Налоговая служба предоставляет необходимую информацию, запрашиваемую в официальной форме.

В свою очередь, глава Финразведки А.Кадыралиев сообщил, что Служба финразведки работает над формированием базы данных для оперативного проведения финансовых расследований, поэтому вопрос обмена информацией является актуальным.

Руководитель Налоговой службы выразил готовность ведомства к активному сотрудничеству по обсуждаемому вопросу.

По итогам обсуждения стороны договорились проработать технические моменты и выбрать наиболее оптимальный вариант, который отвечал бы критериям безопасности и удобства в использовании.