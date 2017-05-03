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Озгонский район, село Жалпак-Таш 2-маяОзгонский район, село Жалпак-Таш 2-маяКубанычбек Кулматов: Зарплата сотрудников РКФР - коммерческая тайнаКубанычбек Кулматов: Зарплата сотрудников РКФР - коммерческая тайна

В парламенте предлагают разрешить РКФР брать в залог сельскохозяйственные земли

Источник:
http://kabar.kg/news/v-parlame...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423924-ru.html

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3 мая 2017, 12:39       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на своем заседании рассматривают законопроект, который позволит Российско-кыргызскому фонду развития (РКФР) брать в залог земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Парламент рассматривает проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР" (в Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге").
Данный законопроект предоставляет Международным организациям, создаваемым в Кыргызстане совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целях льготного финансирования экономики КР, осуществлять операции, связанные с залогом сельскохозяйственного назначения, в соответствии с законодательством КР. А также соответствующего правового статуса, аналогичного предоставленного законодательством КР банкам и специализированным финансово-кредитным учреждениям КР.
По слова инициатора законопроекта, депутата Акылбека Жапарова, есть специальные независимые оценщики, которые будут оценивать стоимость земель. Потом землю можно будет взять в залог, при этом цена будет рыночной. "Сегодня комбанки берут, но у РКФР нет такой возможности", - сказал он.
В парламенте депутаты отметили, что это очень важный законопроект и необходимо проработать все механизмы действий при отчуждении или не отчуждении, как проводить механизм оценки земли. И предложили инициатором доработать этот проект закона.

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