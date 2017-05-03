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Ветрянка в садиках — родители жалуются, в мэрии просят не паниковать

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423921-ru.html

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3 мая 2017, 12:06       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Массового заболевания ветряной оспой в детских садах нет, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Управлении образования при мэрии Бишкека.
Ранее на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан написали несколько жителей столицы, которые сообщили, что в детсадах участились случаи заболевания ветрянкой.
"В одной группе по 30-40 человек. Если один ребенок заболел ветрянкой, санэпидемстанция объявляет карантин в конкретной группе. Единовременный карантин во всех 84 детских садах города из-за ветряной оспы не объявляется. Массовой заболеваемости сейчас нет, наверное, только единичные случаи", - сообщили в управлении.
В ведомстве добавили, что пик заболеваемости ветрянкой чаще приходится на осень.
Ветряная оспа вызывается одним из вирусов герпеса и передается воздушно-капельным путем. Вирус попадает в организм через слизистые оболочки носа, рта и глотки. При заболевании повышается температура тела и отмечаются головные боли, на голове и теле появляется сыпь. Инкубационный период ветрянки составляет 7-21 день. Болеют ею, как правило, в детском возрасте.

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