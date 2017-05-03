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Урмат Мырсаканов стал спецгостем проекта "Ты супер!" на НТВ

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423920-ru.html

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В парламенте проходят слушания по проекту закона "О выборах Президента КР"

3 мая 2017, 12:18       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Участника музыкального телешоу "Ты супер!" Урмата Мырсаканова пригласили на проект в качестве специального гостя для исполнения песни вместе с финалистами.
Кыргызстанец вылетел в Москву во вторник утром. Ранее 12-летний Урмат не смог пройти в третий тур конкурса и вернулся домой. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033194228'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033194228'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров Урмат Мырсаканов стал спецгостем проекта "Ты супер!" на НТВ
"Мне говорили об этом приглашении, и я его ждал. Хочу увидеться со своими друзьями и вновь посетить понравившиеся места", - рассказал он.
Урмат Мырсаканов был единственным представителем Кыргызстана на телепроекте.
"Ты супер!" - проект НТВ и международного информационного агентства Sputnik, который реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

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