В Баткене девушка вырвала цветы Айгуль — делом занялась милиция

3 мая 2017, 12:25 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В Баткене милиция выясняет обстоятельства дела, при которых неизвестная девушка сорвала большое количество краснокнижных цветов айгуль, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Баткенской области.

Бул сүрөт эрте менен инстаграм колдонуучусунан дирекке келип түштү. Анын айтымына караганда мындай көрүнүш үстүбүздөгү жылда эле болуп өткөндүгүн айтат. Чындыгында эч кандай факт, далилдер жок бул сүрөттү жүктөгүм келбеди бир жагынан балким чын эле ушундай окуя болуп өткөндүр деген ойдо калып сүрөттү жүктөөнү чечтим. Комментарий ге өз оюңузду калтырыңыз. Бардык нерсе далилденсе мен бир топ маалымат жеткирем.

Публикация от Баткен, Кыргызстан (@batken_live) Май 2 2017 в 2:14 PDT

В соцсетях распространяются фотографии, на которых запечатлена девушка, держащая большую охапку редких цветов, вырванных с корнем. "Какраз сезон аз калды" - так она сама прокомментировала снимок.

Динара Калбекова Жалал-Абад облусунун тургуну, бул сүрөттөр өзүнүн өздүк профилинен алынды. Динара Калбекова Айгүл-тоонун арт жагынан түшкөндүгү айтылууда.

Публикация от Баткен, Кыргызстан (@batken_live) Май 2 2017 в 8:54 PDT

Девушка призналась: ей известно, что за подобные действия предусмотрен штраф.

Фотографии вызвали негодование пользователей социальных сетей.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан написал сообщение в аккаунт девушки в одной из соцсетей. В ответ на все вопросы пришло только сообщение: "2013 г.".

В пресс-службе Баткеского областного УВД редакции заявили, что обстоятельства дела выясняются. Полномочный представитель правительства в регионе Абиш Халмурзаев рассказал, что также поручил подчиненным выяснить детали происшедшего.

Цветок айгуль (научное название - рябчик Эдуарда) является очень редким растением и внесен в Красную книгу Кыргызстана. Это одна из достопримечательностей Баткенской области, поскольку растет лишь здесь и на Туркестанском хребте. Цветет айгуль раз в год - в апреле.