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Ветрянка в садиках — родители жалуются, в мэрии просят не паниковатьВетрянка в садиках — родители жалуются, в мэрии просят не паниковатьБишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристовБишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов

Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423917-ru.html

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Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов

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3 мая 2017, 12:05       Комментарии

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у российских туристов города СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года.
В первую десятку городов, в которые предпочитают отправиться россияне, вошли Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
По данным ТурСтат, во время туров по Кыргызстану в Бишкеке российские туристы останавливаются в среднем на 1,5 дня и платят за проживание в отеле примерно 2 тысячи рублей в сутки.
Лидирует в рейтинге Минск. В столицу Беларуси российские туристы приезжают в среднем на 3 дня и платят за проживание в отеле 3,2 тысячи рублей в сутки. Самым дорогим для проживания туристов признана Астана – почти 4 тысячи рублей в сутки.

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