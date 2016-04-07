Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов

3 мая 2017, 12:05 Комментарии

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у российских туристов города СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года.

В первую десятку городов, в которые предпочитают отправиться россияне, вошли Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, во время туров по Кыргызстану в Бишкеке российские туристы останавливаются в среднем на 1,5 дня и платят за проживание в отеле примерно 2 тысячи рублей в сутки.

Лидирует в рейтинге Минск. В столицу Беларуси российские туристы приезжают в среднем на 3 дня и платят за проживание в отеле 3,2 тысячи рублей в сутки. Самым дорогим для проживания туристов признана Астана – почти 4 тысячи рублей в сутки.