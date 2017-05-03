Таджикистанец хотел провезти в КР контрабанду лекарств из Турции

3 мая 2017, 12:08 Комментарии

Таджикистанец пытался незаконно ввезти в Кыргызстан лекарства на 53 тыс. 180 долларов. Как сообщает пресс-служба ГТС, гражданина Таджикистана Х.Д.А., прибывшего из Стамбула (Турция), задержали сотрудники таможни "Манас".

На основании собранных отделом по борьбе с контрабандой таможни "Манас" материалов, следственное управление ГСБЭП по данному факту возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 ч. 3 п.5 Уголовного кодекса КР (контрабанда в особо крупном размере).