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Взрыв в посольстве Китая в КР: свидетель отрицает, что подсудимый террорист

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359297_vz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423915-ru.html

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3 мая 2017, 12:12       Комментарии

Сегодня, 3 мая, в Первомайском районном суде Бишкека началось судебное заседание по делу о взрыве в посольстве Китайской Народной Республики в КР.
Отметим, на скамье подсудимых трое обвиняемых в теракте дипломатического представительства - двое мужчин и одна женщина.
В ходе процесса суд допросил Гулмиру Шамшиеву, супругу одного из подсудимых Хасанидина Исмаилова.
"Я работаю в одной из клиник Стамбула. 6 июня 2016 года мы с мужем и детьми выехали в Стамбул. Потом он поехал в Кыргызстан за товаром. Он возил мясо и сигареты. Мой муж не является приверженцем террористических группировок", - сказала Шамшиева.
Представитель гособвинения сообщил суду, что на сегодняшнем заседании Шамшиева - единственный свидетель. Прокурор пообещал, что на следующее заседание будет обеспечена явка других свидетелей. В итоге суд отложили на 4 мая.
Напомним, 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Кыргызстане взорвался автомобиль. По данным следствия, взрыв в дипломатическом ведомстве организовал террорист-смертник. В тот день погиб водитель, двое сотрудников посольства, граждане Кыргызстана были госпитализированы с осколочными ранениями.

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