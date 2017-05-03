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В Бишкеке пройдет акция "Зажжем свечу памяти" в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423914-ru.html

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3 мая 2017, 12:11       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке завтра, 4 мая, пройдет организованное шествие горожан в честь 72-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщили организаторы мероприятия в ходе пресс-конференции по акции "Зажжем свечу Памяти".
Инициаторами акции выступил Совет ветеранов Государственной пограничной службы (ГПС), а также содействие в ее организации оказали представители Октябрьской Администрации мэрии города Бишкек.
"Мероприятие начнется в сквере "Физкультурников", который находится на пересечении улиц Ахунбаева и Абдрахманова, в 16:00 дня. Более тысячи участников соберутся в сквере, откуда пешим маршам пройдут путь до парка "Победы" имени Д. Асанова. На руках участники будут нести свечи и цветы, которые они возложат к конечному пункту маршрута - монументу "Славы". В мероприятии также примут участие глава районной администрации Октябрьского района, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь, пограничная группа ФСБ России в Кыргызстане, а также жители района и учащиеся образовательных организаций. В акции могут принять все желающие горожане и гости столицы, прибыв на место сбора в указанное время", - заявила представитель Октябрьской Администрации мэрии Бишкека Гулжан Алжанбаева.
Главной задачей предстоящего митинга памяти организаторы определили, как подтверждение приверженности традициям дружбы и братства, сформированным советским народом в борьбе с фашистским нацизмом.
"Праздник Победы нам достался очень сложным путем, который повлек за собой неимоверные потери. И наша задача всегда помнить о подвигах наших отцов и дедов, передавая их истории из поколения в поколение, не давая погаснуть именам, приведших к падению фашизма и установлению мира на Земле. Герои живы, когда о них помнят, подвиги вдохновляют, когда им следуют", - разъяснил характер мероприятия председатель Совета ветеранов Государственной пограничной службы КР Сталбек Асакеев.
Акция "Зажжем свечу Памяти" также была поддержана Оперативной пограничной группой ФСБ России в КР.
"Победа в Великой Отечественной Войне является общей заслугой всех ветеранов, сражавшихся на поле боя, а также трудившихся в тылу, на территории всего постсоветского пространства. В связи с этим наша сторона готова оказывать нужную поддержку в акциях, направленных на возрождение памяти о героях", - заключил представитель Оперативной пограничной группой ФСБ России в КР Вячеслав Земцов.

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