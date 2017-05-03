В Бишкеке пройдет акция "Зажжем свечу памяти" в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

3 мая 2017, 12:11 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке завтра, 4 мая, пройдет организованное шествие горожан в честь 72-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщили организаторы мероприятия в ходе пресс-конференции по акции "Зажжем свечу Памяти".

Инициаторами акции выступил Совет ветеранов Государственной пограничной службы (ГПС), а также содействие в ее организации оказали представители Октябрьской Администрации мэрии города Бишкек.

"Мероприятие начнется в сквере "Физкультурников", который находится на пересечении улиц Ахунбаева и Абдрахманова, в 16:00 дня. Более тысячи участников соберутся в сквере, откуда пешим маршам пройдут путь до парка "Победы" имени Д. Асанова. На руках участники будут нести свечи и цветы, которые они возложат к конечному пункту маршрута - монументу "Славы". В мероприятии также примут участие глава районной администрации Октябрьского района, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь, пограничная группа ФСБ России в Кыргызстане, а также жители района и учащиеся образовательных организаций. В акции могут принять все желающие горожане и гости столицы, прибыв на место сбора в указанное время", - заявила представитель Октябрьской Администрации мэрии Бишкека Гулжан Алжанбаева.

Главной задачей предстоящего митинга памяти организаторы определили, как подтверждение приверженности традициям дружбы и братства, сформированным советским народом в борьбе с фашистским нацизмом.

"Праздник Победы нам достался очень сложным путем, который повлек за собой неимоверные потери. И наша задача всегда помнить о подвигах наших отцов и дедов, передавая их истории из поколения в поколение, не давая погаснуть именам, приведших к падению фашизма и установлению мира на Земле. Герои живы, когда о них помнят, подвиги вдохновляют, когда им следуют", - разъяснил характер мероприятия председатель Совета ветеранов Государственной пограничной службы КР Сталбек Асакеев.

Акция "Зажжем свечу Памяти" также была поддержана Оперативной пограничной группой ФСБ России в КР.

"Победа в Великой Отечественной Войне является общей заслугой всех ветеранов, сражавшихся на поле боя, а также трудившихся в тылу, на территории всего постсоветского пространства. В связи с этим наша сторона готова оказывать нужную поддержку в акциях, направленных на возрождение памяти о героях", - заключил представитель Оперативной пограничной группой ФСБ России в КР Вячеслав Земцов.