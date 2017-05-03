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Новости Кыргызстана

Кубок АФК: Сегодня "Алай" и "Дордой" сыграют с чемпионами Туркменистана и ТаджикистанаКубок АФК: Сегодня "Алай" и "Дордой" сыграют с чемпионами Туркменистана и ТаджикистанаЗемлетрясение в Таджикистане. В Кыргызстане трясло до 5 балловЗемлетрясение в Таджикистане. В Кыргызстане трясло до 5 баллов

Взрыв в Кабуле: не менее 8 погибших, более 25 раненых

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vzryv-v-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423913-ru.html

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Состояние раненого при нападении на УФСБ кыргызстанца стабилизировалось

3 мая 2017, 11:48       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Под ударом оказалась колонна из военных автомобилей.
В результате взрыва в Кабуле, совершенного смертником и направленного против возглавляемых НАТО сил в Афганистане, погибли по меньшей мере восемь человек, еще 25 получили ранения.
Афганские власти сообщили, что атака в столице была направлена против колонны из военных автомобилей.
Заявлений о взятии ответственности пока не поступало.
Очевидцы отмечают, что большинство пострадавших были афганцами.
Источник Служба новостей "Голоса Америки"

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