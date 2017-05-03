Взрыв в Кабуле: не менее 8 погибших, более 25 раненых

3 мая 2017, 11:48 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Под ударом оказалась колонна из военных автомобилей.

В результате взрыва в Кабуле, совершенного смертником и направленного против возглавляемых НАТО сил в Афганистане, погибли по меньшей мере восемь человек, еще 25 получили ранения.

Афганские власти сообщили, что атака в столице была направлена против колонны из военных автомобилей.

Заявлений о взятии ответственности пока не поступало.

Очевидцы отмечают, что большинство пострадавших были афганцами.

Источник Служба новостей "Голоса Америки"