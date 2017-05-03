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Кубок АФК: Сегодня "Алай" и "Дордой" сыграют с чемпионами Туркменистана и Таджикистана

Источник:
http://kabar.kg/news/kubok-afk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423912-ru.html

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3 мая 2017, 11:50       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В рамках группового раунда Кубка Азиатской футбольной конфедерации - 2017 (АФК) сегодня пройдут матчи четвертого тура, в которых встретятся "Алай" (Кыргызстана) - "Истиклол" (Таджикистан), а также "Алтын Асыр" (Туркменистан) - "Дордой" (Кыргызстан.)
Напомним, что первый матч между "Дордоем" и "Алтын Асыром" состоялся в Бишкеке. Тогда гости выиграли со счетом 2:0. Между тем "Алай" первую игру в Душанбе против "Истиклола" проиграл со счетом 3:1.
После трех туров "Истиклол" и туркменский "Алтын Асыр", набрав по семь очков, лидируют в турнирной таблице. "Дордой" (3 очка) идет третьим, а "Алай" (0) — четвертым.
Расписание матчей 4 тура, 3 мая.
Группа D
16:00 "Алай" - "Истиклол" (Таджикистан)
18:00 "Алтын Асыр" (Туркменистан) - "Дордой".

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