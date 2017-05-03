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Новости Кыргызстана

Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристовБишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристовГражданин Таджикистана пытался провезти в Кыргызстан лекарства на $53 тыс.Гражданин Таджикистана пытался провезти в Кыргызстан лекарства на $53 тыс.

Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bishkek-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423910-ru.html

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3 мая 2017, 12:03       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у российских туристов города СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года.
Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев составляют первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов в этом году.
Столица Кыргызстана занимает 9 место среди городов СНГ по популярности у российских туристов.
По данным ТурСтат, во время туров по Кыргызстану в Бишкеке российские туристы останавливаются в среднем на 1,5 дня и платят за проживание 2 тыс рублей в сутки.
В Минск российские туристы приезжают в среднем на 3 дня и платят за проживание в отеле 3,2 тысячи рублей в сутки. В Тбилиси российские туристы приезжают в среднем на 4 дня (2,9 тыс. руб. в сутки), в Алмату — 4,5 дня (3,5 тыс. руб.), в Баку — 3,5 дня (3,3 тыс. руб.), Ереван — 3 дня (3,1 тыс. руб.), в Ташкент — 2 дня (2,5 тыс. руб.). Дешевле всего проживание обойдется в Бишкеке (1,5 дня, 2 тыс. руб.) и в Кишиневе (1,5 дня, 2,1 тыс. руб.), а самое дорогое — в Астане (2 дня, 3,9 тыс. руб.).
10 городов СНГ по популярности у российских туристов:
Минск (Беларусь);
Тбилиси (Грузия);
Алматы (Казахстан);
Баку (Азербайджан);
Астана (Казахстан);
Ереван (Армения);
Киев (Украина);
Ташкент (Узбекистан);
Бишкек (Кыргызстан);
Кишинев (Молдова).

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