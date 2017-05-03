Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов

3 мая 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у российских туристов города СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года.

Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев составляют первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов в этом году.

Столица Кыргызстана занимает 9 место среди городов СНГ по популярности у российских туристов.

По данным ТурСтат, во время туров по Кыргызстану в Бишкеке российские туристы останавливаются в среднем на 1,5 дня и платят за проживание 2 тыс рублей в сутки.

В Минск российские туристы приезжают в среднем на 3 дня и платят за проживание в отеле 3,2 тысячи рублей в сутки. В Тбилиси российские туристы приезжают в среднем на 4 дня (2,9 тыс. руб. в сутки), в Алмату — 4,5 дня (3,5 тыс. руб.), в Баку — 3,5 дня (3,3 тыс. руб.), Ереван — 3 дня (3,1 тыс. руб.), в Ташкент — 2 дня (2,5 тыс. руб.). Дешевле всего проживание обойдется в Бишкеке (1,5 дня, 2 тыс. руб.) и в Кишиневе (1,5 дня, 2,1 тыс. руб.), а самое дорогое — в Астане (2 дня, 3,9 тыс. руб.).

10 городов СНГ по популярности у российских туристов:

Минск (Беларусь);

Тбилиси (Грузия);

Алматы (Казахстан);

Баку (Азербайджан);

Астана (Казахстан);

Ереван (Армения);

Киев (Украина);

Ташкент (Узбекистан);

Бишкек (Кыргызстан);

Кишинев (Молдова).