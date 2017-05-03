Скончался участник Великой Отечественной войны Бакир Чодобаев

3 мая 2017, 11:17 Комментарии

На 93 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Бакир Чодобаев. Он скончался 1 мая.

Бакир Чодобаев родился в 1924 году в поселке Актерек Тонского района Иссык-Кульской области. Он являлся заслуженным геологом Кыргызстана, лауреатом государственной награды КР.

С 1942 по 1945 годы принимал участие в Великой Отечественной войне. В 1954 году окончил Московский институт геологии. Являлся председателем общественного объединения "Участников ВОВ и тружеников тыла", ветеран войны и труда СНГ. Награжден орденами "Манас" II степени, "Отечественной войны I степени", "Трудового Красного Знамени", медалью "За отвагу", "Данк" и другими.

Похороны состоятся 3 мая на кладбище "Ала-Арча" в Бишкеке.