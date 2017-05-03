Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Области КР свяжет сеть дорог. Атамбаев ратифицировал соглашение с АБРОбласти КР свяжет сеть дорог. Атамбаев ратифицировал соглашение с АБРСостояние пострадавших в ДТП школьников стабильноеСостояние пострадавших в ДТП школьников стабильное

Скончался участник Великой Отечественной войны Бакир Чодобаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423909-ru.html

Похожие новости

Экс-участник "Тумар КР" принимает участие в шоу "Танцы" на ТНТ

Парламент Великобритании распущен в преддверии выборов

В Кыргызстане скончался ветеран ВОВ, заслуженный геолог Бакир Чодобаев

Скончался ветеран ВОВ, заслуженный геолог КР Бакир Чодобаев

Скончался председатель ОО "Участников ВОВ и тружеников тыла" Бакир Чодобаев

3 мая 2017, 11:17       Комментарии

На 93 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Бакир Чодобаев. Он скончался 1 мая.
Бакир Чодобаев родился в 1924 году в поселке Актерек Тонского района Иссык-Кульской области. Он являлся заслуженным геологом Кыргызстана, лауреатом государственной награды КР.
С 1942 по 1945 годы принимал участие в Великой Отечественной войне. В 1954 году окончил Московский институт геологии. Являлся председателем общественного объединения "Участников ВОВ и тружеников тыла", ветеран войны и труда СНГ. Награжден орденами "Манас" II степени, "Отечественной войны I степени", "Трудового Красного Знамени", медалью "За отвагу", "Данк" и другими.
Похороны состоятся 3 мая на кладбище "Ала-Арча" в Бишкеке.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум