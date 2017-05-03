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В армии встречаются военнослужащие, не умеющие читать и писать, - Аппарат омбудсмена

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423908-ru.html

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Омбудсмен предлагает выплачивать страховку родным военнослужащих в случае их гибели, даже если смерть наступила вследствие суицида

3 мая 2017, 11:53       Комментарии

Аппарат омбудсмена провел мониторинг прав и свобод военнослужащих при прохождении срочной военной службы с июля по октябрь 2015-2016 годов. Как сообщается в специальном докладе, всего были охвачены 23 воинских части и подразделения.
Анкета содержала вопрос относительно образования военнослужащих срочной военной службы. 99 парней ответили, что имеют неполное среднее образование, и 216 указали, что имеют среднее образование. Вместе с тем отмечается увеличение количества военнослужащих, имеющих неоконченное высшее и высшее образование, а также среднее специальное.
"В армии встречаются военнослужащие, не умеющие читать и писать. И это при наличии у них аттестата о среднем образовании. Тогда возникает вопрос: каким образом они смогли получить документ об окончании 9 классов? Необходимо рассмотреть вопрос включения представителей Министерства образования в состав призывных комиссий для проверки соответствия знаний призывников представленному ими документу", - отмечается в докладе.

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