Землетрясение, которое почувствовали в Кыргызстане, — подробности от МЧС

3 мая 2017, 11:52 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Сейсмостанции Института сейсмологии Национальной академии наук КР зарегистрировали землетрясение силой 7 баллов в эпицентре (по 12-балльной шкале), сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Согласно данным Института сейсмологии, толчки были зафиксированы в 10.47 в среду, 3 мая. Очаг землетрясение располагался в Таджикистане, в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 километрах к юго-западу от Оша.

"В селах на юге Кыргызстана интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов. Информация о разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее кыргызстанцы почувствовали толчки и написали об этом в соцсетях.

Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>