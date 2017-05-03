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Землетрясение, которое почувствовали в Кыргызстане, — подробности от МЧС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423907-ru.html

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3 мая 2017, 11:52       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Сейсмостанции Института сейсмологии Национальной академии наук КР зарегистрировали землетрясение силой 7 баллов в эпицентре (по 12-балльной шкале), сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.
Согласно данным Института сейсмологии, толчки были зафиксированы в 10.47 в среду, 3 мая. Очаг землетрясение располагался в Таджикистане, в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 километрах к юго-западу от Оша.
"В селах на юге Кыргызстана интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов. Информация о разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.
Ранее кыргызстанцы почувствовали толчки и написали об этом в соцсетях.
Почему происходят землетрясения, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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