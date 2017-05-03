Президент КР подписал закон о ратификации Соглашения с АБР о финансировании реабилитации дороги протяженностью 70 км

3 мая 2017, 11:38 Комментарии

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития о финансировании (Специальные операции) (Проект соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС-1 и 3), подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Целью Соглашения является улучшение условий для транзитных перевозок.

"Вышеуказанные региональные коридоры сформируют основную автомагистраль для внутренних и международных поездок, связывающую север и юг страны. Предлагаемый проект позволит связать Ошскую, Баткенскую, Джалал-Абадскую и Таласскую области с Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областями", — поясняют в пресс-службе главы государства.

В результате реализации проекта будет проведена реабилитация дороги от села Эпкин до села Башкуганды протяженностью 70 км (км 89 – км 159).