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Президент КР подписал закон о ратификации Соглашения с АБР о финансировании реабилитации дороги протяженностью 70 км

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423906-ru.html

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3 мая 2017, 11:38       Комментарии

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития о финансировании (Специальные операции) (Проект соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС-1 и 3), подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
Целью Соглашения является улучшение условий для транзитных перевозок.
"Вышеуказанные региональные коридоры сформируют основную автомагистраль для внутренних и международных поездок, связывающую север и юг страны. Предлагаемый проект позволит связать Ошскую, Баткенскую, Джалал-Абадскую и Таласскую области с Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областями", — поясняют в пресс-службе главы государства.
В результате реализации проекта будет проведена реабилитация дороги от села Эпкин до села Башкуганды протяженностью 70 км (км 89 – км 159).

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