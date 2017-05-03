Председатель Совета ветеранов ГСИН удостоен российской медали

3 мая 2017, 11:54 Комментарии

Председателю Совета ветеранов Госслужбы исполнения наказаний КР Кадыру Токоеву вручена российская медаль имени Ивана Дмитриевича Путилина. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

"Этой наградой бывший глава пенитенциарной системы республики, работавший начальником уголовного розыска города Фрунзе и заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД республики, отмечен по решению Бюро Совета ветеранов ГУУР МВД России. Всего в уголовном розыске Кадыр Ниязалиевич проработал 15 лет. Российские коллеги не забыли о заслугах Токоева, который был в первом наборе слушателей Академии МВД СССР и был в числе первых её выпускников", — отмечают в пресс-службе ведомства.

Медаль Кадыру Токоеву вручил председатель Совета ветеранов МВД КР Султанбек Жоошбаев. С наградой ветерана поздравили председатель ГСИН Таалайбек Жапаров, коллеги.

Справка: Иван Дмитриевич Путилин – знаменитый питерский сыщик, первый глава сыскной полиции Санкт-Петербурга в 60-80-х годах XIX века. Он лично раскрыл множество краж, поджогов и крупных мошенничеств. Написал автобиографическую книгу "Сорок лет среди грабителей и убийц".