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В селе Аюу нашли тела еще двоих погибших в результате схода оползняВ селе Аюу нашли тела еще двоих погибших в результате схода оползняСкончался участник Великой Отечественной войны Бакир ЧодобаевСкончался участник Великой Отечественной войны Бакир Чодобаев

Области КР свяжет сеть дорог. Атамбаев ратифицировал соглашение с АБР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359291_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423904-ru.html

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Алмазбек Атамбаев оказал матпомощь родственникам погибших под оползнем в с.Аюу

А.Атамбаев оказал материальную помощь родственникам семей погибших в результате схода оползня в селе Аюу

3 мая 2017, 11:21       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским Банком Развития о финансировании (Специальные операции) (Проект соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3), подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек".
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республи 13 апреля 2017 года.
Целью соглашения является улучшение условий для транзитных перевозок.
Вышеуказанные региональные коридоры сформируют основную автомагистраль для внутренних и международных поездок, связывающую север и юг страны. Предлагаемый проект позволит связать Ошскую, Баткенскую, Джалал-Абадскую и Таласскую области с Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областями.
В результате реализации проекта осуществится реабилитация дороги от села Эпкин до села Башкуганды протяженностью 70 км (89–159-й км), указанной соединительной дороги.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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