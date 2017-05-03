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В селе Аюу нашли тела еще двоих погибших в результате схода оползня

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359290_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423903-ru.html

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3 мая 2017, 11:23       Комментарии

В селе Аюу Узгенского района Ошской области нашли тела еще двоих погибших в результате схода оползня. Об этом сегодня, 3 мая, "ВБ" сообщили в МЧС КР.
Как уточняется, тело мужчины 1978 года рождения было найдено вчера в 18.45. Труп четырехлетнего ребенка, его сына, найден в тот же вечер в 19.55.
"Тела умерших переданы родственникам. В настоящий момент поиски продолжаются", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы. Семьям погибших и пострадавших оказана материальная помощь из средств президентского фонда социальной защиты.
Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.

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