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Ближайшие 4 года ставки акциза на сигареты будут расти

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359292_bl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423902-ru.html

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Внесены изменения в Налоговый кодекс КР, увеличивающие акциз на табак

3 мая 2017, 11:29       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.
Его цель - пополнение доходной части государственного бюджета, поэтапная гармонизация ставок акцизного налога на табачные изделия со ставками акцизного налога, установленного в странах, входящих в ЕАЭС, а также сокращение табакокурения в КР.
Вносимые законом поправки в часть 1 статьи 287 (Базовые ставки акциза) Налогового кодекса, предусматривают ежегодное (с 2018 по 2022 год) увеличение базовых ставок акцизного налога на табачные изделия.
Поправки вступают в силу с 1 января 2018 года.
Кроме того, документ устраняет противоречия, дублирование и унификацию статей Налогового кодекса, предусматривающих освобождение от НДС поставок лекарственных средств медицинского и ветеринарного назначения.
Эти изменения вступают в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

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