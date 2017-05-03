3 мая 2017, 11:32 Комментарии

18-летняя девушка проникла в дом и украла телефон IPhone 5. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По их информации, с сообщением о краже в милицию обратился житель столицы. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района задержали подозреваемую в совершении данного преступления 18-летнюю М.А.

Задержанная передана в следственный отдел. Начато следствие.