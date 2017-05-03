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Девушка проникла в дом и украла телефон IPhone 5

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359293_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423901-ru.html

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3 мая 2017, 11:32       Комментарии

18-летняя девушка проникла в дом и украла телефон IPhone 5. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По их информации, с сообщением о краже в милицию обратился житель столицы. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района задержали подозреваемую в совершении данного преступления 18-летнюю М.А.
Задержанная передана в следственный отдел. Начато следствие.

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