Завтра газа не будет в Токмаке и Джалал-Абаде, 10-12 мая - в Бишкеке

3 мая 2017, 11:42 Комментарии

С 10 по 12 мая будет прекращена подача природного газа в Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц Тоголока Молдо, Кудрука, Профессора Зимы и БЧК. Как сообщает ОсОО "Газпром Кыргызстан", это связано с проведением работ по устранению утечки газа.

Кроме того, 4 мая газа не будет в некоторых районах Токмака и Джалал-Абада в связи с проведением плановых ремонтных работ:

<li>Токмак, ул. Дунларова - с 8.00 до 17.00 </li><li>Джалал-Абад, ул. Ж. Бакиева - с 9.00 до 16.00.</li>