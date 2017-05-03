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Завтра газа не будет в Токмаке и Джалал-Абаде, 10-12 мая - в Бишкеке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359295_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423900-ru.html

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"Акчабар": График работы банков Бишкека во время майских праздников

3 мая 2017, 11:42       Комментарии

С 10 по 12 мая будет прекращена подача природного газа в Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц Тоголока Молдо, Кудрука, Профессора Зимы и БЧК. Как сообщает ОсОО "Газпром Кыргызстан", это связано с проведением работ по устранению утечки газа.
Кроме того, 4 мая газа не будет в некоторых районах Токмака и Джалал-Абада в связи с проведением плановых ремонтных работ:
<li>Токмак, ул. Дунларова - с 8.00 до 17.00 </li><li>Джалал-Абад, ул. Ж. Бакиева - с 9.00 до 16.00.</li>

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