Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Взрыв в Кабуле: не менее 8 погибших, более 25 раненыхВзрыв в Кабуле: не менее 8 погибших, более 25 раненыхЗавтра газа не будет в Токмаке и Джалал-Абаде, 10-12 мая - в БишкекеЗавтра газа не будет в Токмаке и Джалал-Абаде, 10-12 мая - в Бишкеке

Землетрясение в Таджикистане. В Кыргызстане трясло до 5 баллов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359296_ze...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423899-ru.html

Похожие новости

Госархив приглашает на виртуальную выставку, посвященную оборонной промышленности Кыргызстана в 1941-1945 годы

Таможенники Кыргызстана пресекли попытку незаконного ввоза лекарств

Гражданин Таджикистана пытался провезти в Кыргызстан лекарства на $53 тыс.

Землетрясение, которое почувствовали в Кыргызстане, — подробности от МЧС

Госархив КР подготовил виртуальную выставку "Оборонная промышленность Кыргызстана 1941-1945 гг."

3 мая 2017, 11:45       Комментарии

В Кыргызстане произошло землетрясение силой 5 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Как уточняется, землетрясение зарегистрировано сегодня, 3 мая, в 10.47 по местному времени.
По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг природной стихии расположен в Таджикистане. В эпицентре сила землетрясения составила семь баллов по 12-балльной шкале MSK-64.
"В населённых пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Шибээ, Карамык Баткенской области - 5 баллов, в селах Ошской области - 4 балла. Информация по разрушениям не поступала. Дополнительно будет дана информация", - пояснили в ведомстве.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум