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В Кыргызстане нет собственной методологии выявления коррупционных рисков в госорганах

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423898-ru.html

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3 мая 2017, 11:29       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Кыргызстане нет собственной методологии выявления коррупционных рисков в государственных органах. Об этом агентству "Кабар" заявил заведующий сектором анализа и прогнозирования угроз безопасности Секретариата Совета безопасности КР Марат Каратаев в ходе тренинга по выявлению коррупционных рисков в госорганах в Бишкеке.
По его словам, на сегодня первоочередной задачей стоит как раз вопрос разработки собственной методологии.
"Я полагаю, что в этом году мы завершим работу в этом направлении. Я хотел бы отметить, что существуют разные международные организации, которые занимаются выявлением коррупционных рисков в госорганах. Но насколько они объективны, мы сказать не можем", - отметил он.
Также М.Каратаев сообщил, что сегодня сложно сказать, что в определенном государственном органе коррупции больше или меньше.
"Потому что мы исходим из того, что некоторые госорганы работают непосредственно с населением на каждодневной основе. Это система здравоохранения, правоохранительные органы, налоговая инспекция и т.д. А с другой стороны, существуют государственные органы, которые не соприкасаются с людьми, но там коррупции не меньше, возможно, ущерб государству будет даже больше. Поэтому мы исходим из тех индикаторов, которые дает общественность", - отметил он.
Марат Каратаев подчеркнул, что для возврата доверия населения к госорганам, необходимо искоренить коррупцию именно в тех органах, которые работают непосредственно с общественностью.

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