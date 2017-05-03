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Летом в Бишкек приедут специалисты из Google, Facebook, Apple, LinkedIn

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/letom-v-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423897-ru.html

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3 мая 2017, 11:17       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В июне 15 специалистов из Google, Facebook, Apple, LinkedIn, а также создатели своих IT-компаний прилетят из Силиконовой Долины США в Бишкек. Об этом на своей страничке в социальных сетях написал Тилек Мамутов, который работает в компании Google.
По его словам, специалисты проведут в Кыргызстане тренинги для начинающих предпринимателей. "Думаю, нужно максимально использовать эту возможность и получить знания о предпринимательстве в сфере IT. Советую поделиться этой замечательной новостью с друзьями", - пишет Т.Мамутов.
Тренинги пройдут с 19 по 23 июня.
Цель проведения семинаров обучить начинающих предпринимателей составлять бизнес-план, продвигать свой бизнес и привлекать инвесторов.

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