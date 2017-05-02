"News-Asia": Таджикские байкеры отправятся покорять США

3 мая 2017, 11:17 Комментарии

В Таджикистане байк-сообщество готовится к большому путешествию. После открытия мотосезона в республике в субботу, 6 мая, уже в понедельник, 8 мая, мотоциклисты отправятся в большой мотопробег из серии "Мы-таджики". В этом году он пролегает по территории США.

Мотопробег по странам мира под названием "Мы-таджики" - традиция таджикского мотосообщества, которой пошел уже третий год. Первый пробег состоялся в 2015 году: тогда по странам СНГ и Турции байкеры проехали порядка 13 тысяч километров. В 2016 году таджикские мотоциклисты проехали более 7 500 километров по 12 странам Европы. В 2017 году мотосообщество решило покорить США в проекте "Мы-таджики-3. Путь на Запад".

- Это наш третий мототур, на этот раз держим путь в Америку. В планах – преодолеть 20 штатов и 80 городов. В течение месяца должны преодолеть 6 тысяч миль, или 10 тысяч километров от Атлантического до Тихого океана. К сожалению, своих "железных коней" взять с собой не получится, придется арендовать всю технику в Штатах. Уже есть предварительная договоренность об этом, - рассказал таджикскому филиалу радио "Свобода" Фарход Калонов, глава мотосообщества республики, о грядущем пробеге. - В нашей команде – 6 человек, в том числе две леди. Одна из них моя супруга Сано, вторая – Зебо, супруга Давлата Хушвахтова. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддержал наш проект и спонсировал нашу поездку!

За 30 дней команда из шести байкеров пересечет 20 американских штатов от Атлантического океана к Тихому под флагом РТ и расскажет американцам о своей стране. А так же навестит таджикского посла в США в Вашингтоне и таджикские общины по пути следования.

"News-Asia"

Елена Сташкина

02.05.17