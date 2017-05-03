"Акчабар": График работы банков Бишкека во время майских праздников

3 мая 2017, 11:33 Комментарии

Акчабар. Несмотря на предстоящие майские праздники, когда кыргызстанцы будут отдыхать 1 мая и с 5 по 9 мая включительно, в Бишкеке будут работать отдельные сберегательные кассы коммерческих банков. Финансовый портал Акчабар предлагает ознакомиться с графиком работы столичных отделений финучреждений на майские праздники. Отметим, что 2, 3 и 4 мая кредитные учреждения начинают работать в обычном режиме.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КЫРГЫЗСТАН"

1 мая, а также с 5 по 9 мая работают отделения:

Сберкасса в ТЦ "Бишкек-Парк" с 10:00 до 19:30, обед с 14.30 до 15.30;

Сберкасса в ТЦ "Техно-Парк" 10:30 до 19:00, обед с 14.30 до 15.30;

6 и 8 мая отделения, работающие по субботнему графику, принимают клиентов в обычном режиме.

КЫРГЫЗСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНЫЙ БАНК (KICB)

6 мая 2017 года работают следующие отделения:

филиал "Советская" по ул. Абдрахманова, 137;

сберкасса "Киевская" по пр. Манаса, 57 (пер. ул. Киевская);

сберкасса "Бишкек Парк" по ул. Киевской, 148;

сберкасса "Дордой Джунхай" рынок "Дордой" по ул. Кожевенной, 1;

сберкасса "Мега Комфорт" по ул. Шопокова, 89, ТЦ "Мега–комфорт", 1-й эт.;

сберкасса "Берекет Гранд" по пр. Чуй, 204, ТЦ "Берекет Гранд", 1-й эт.;

сберкасса "Ала-Тоо" по пр. Эркиндик, 46.

7 мая работают следующие отделения:

филиал "Советская" по ул. Абдрахманова, 137;

сберкасса "Киевская" по пр. Манаса, 57 (пер. ул. Киевская);

сберкасса "Бишкек Парк" по ул. Киевской, 148;

сберкасса "Дордой Джунхай" рынок "Дордой" по ул. Кожевенной, 1.

8 мая работают следующие отделения:

филиал "Советская" по ул. Абдрахманова, 137;

сберкасса "Киевская" по пр. Манаса, 57 (пер. ул. Киевская);

сберкасса ТЦ "Бишкек Парк" по ул. Киевской, 148;

сберкасса "Дордой Джунхай" на рынке "Дордой" по ул. Кожевенной, 1;

сберкасса "Мега Комфорт" по ул. Шопокова, 89, ТЦ "Мега–комфорт", 1-й эт.;

сберкасса "Берекет Гранд" по пр. Чуй, 204, ТЦ "Берекет Гранд", 1-й эт.;

сберкасса "Ала-Тоо" по пр. Эркиндик, 46.

1, 5 и 9 мая – выходные дни.

КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК

сберкасса ТЦ "Бишкек Парк" работает с 10.00 до 21.30 без обеда;

сберкасса на рынке "Дордой" по ул. Кожевенной, 1 также без обеда.

ОПТИМА БАНК

сберкасса по ул. Абдрахманова, 105 (пер. ул. Боконбаева) с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

АЙЫЛ БАНК

сберкасса в аэропорту "Манас" работает круглосуточно;

сберкасса на пересечении улиц Абдрахманова – Московская с 9.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00.

БАНК АЗИИ

сберкасса по ул. Абдрахманова, 150 (ориентир Моссовет) с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 13.00.

БАНК БАКАЙ

сберкасса по ул. Абдрахманова, 119/17 работает с 9.00 до 20.30, обед с 13.00 до 14.00;

сберкасса в ТЦ "Бишкек Парк" работает с 10.00 до 21.30 без обеда;

сберкасса в РТК "Таш Рабат" работает с 9.00 до 19.30, обед с 13.00 до 13.30;

сберкасса в ГП "Глобус" работает с 9.00 до 21.00, обед с 13.00 до 14.00;

сберкасса в ТЦ Vefa работает с 9.00 до 21.00, обед с 13.00 до 14.00.

ДЕМИР БАНК

сберкасса в ТЦ "Бишкек Парк" работает с 11.00 до 20.45 без обеда;

сберкасса в ТЦ Beta Stores 2 работает с 11.00 до 19.45;

сберкасса в ГП "Глобус" работает с 10.00 до 21.00.

БАНК АЗИИ

8 мая работает:

сберкасса по ул. Абдрахманова, 150 (ориентир Моссовет) с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

БТА БАНК

8 мая работают следующие отделения:

сберкасса №90 в ЦУМе, 1-й эт., работает с 10.00 до 19.00 без обеда;

сберкасса №1по ул. Московской, 69/15 с 09.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №6по ул. Киевской, 114, здание магазина "Военторг" с 09.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №20 по ул. Абдрахманова, 150, остановка Моссовет с 09.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00;

сберкасса №22 по пр. Жибек Жолу, 122/1 с 09.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №33 по ул. Кожевенной, 1, "Аксуу-Дордой" с 09.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №50 по ул. Кожевенной, 1, рынок "Кербен-Дордой" (проход 4, контейнер №9) с 09.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №60 по ул. Ахунбаева, 94 а, маг. "Айрус" с 09.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №68 по пр. Чуй, 291 с 09.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №15 в 3-м мкр., д. 24/34, Орто-Сайский р-к, с 09.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №19 по ул. Кожевенной, 1, помещение №16 р-к "Дордой Азия" "Джунхай" с 09.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №29 по пр. Чуй, 54, "1000 мелочей" с 09.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №37 по ул. Байтик Баатыра, 59, напротив ТЦ "Вефа" с 09.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №51 в 12-м мкр., ул. Нуркамала, 29, ТЦ "Делем" с 09.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса №82 по ул. Кожевенной, б/н, рынок "Форт" – "Дордой" с 09.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00.

АМАНБАНК

8 мая работают следующие отделения:

сберкасса по ул. Абдрахманова, 105 с 9.00 до 15.00, обед с 12.30 до 13.30;

сберкасса по пр. Чуй, 285/1 с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса по ул. Бейшеналиевой, 29 кв. 4 работает с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;

сберкасса по пр. Чуй, 204,"Берекет Гранд" с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;

сберкасса по ул. Бейшеналиевой, 15/1 с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.30;

филиал "Аман Эл" по ул. Кожевенной, 74 с 8.00 до 16.00 без обеда.