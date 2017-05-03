3 мая 2017, 11:35 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Кыргызстане зарегистрировали землетрясение силой 7 баллов, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, сегодня в 10:47 по местному времени в Кыргызстане сейсмстанции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 7 баллов по 12 балльной шкале MSK-64.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, 47 км к юго-западу от с.Карамык, 55 км к юго-западу от с.Шибээ, 120 км к юго-востоку от г.Баткен, 192 км к юго-западу от г.Ош.

В населённых пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в с. Шибээ, Карамык 5 балл, в селах южной области 4 балла. Информация по разрушениям не поступала. Дополнительно будет дана информация.