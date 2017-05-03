Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане зарегистрировали землетрясение силой 7 балловВ Кыргызстане зарегистрировали землетрясение силой 7 баллов

Госархив КР подготовил виртуальную выставку "Оборонная промышленность Кыргызстана 1941-1945 гг."

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gosarkhiv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423893-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане зарегистрировали землетрясение силой 7 баллов

В Кыргызстане нет собственной методологии выявления коррупционных рисков в госорганах

В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Кыргызстанцы почувствовали землетрясение — очаг в Таджикистане

Жители Кыргызстана почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился на границе с Таджикистаном

3 мая 2017, 11:40       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Центральный государственный архив КР подготовил виртуальную выставку "Оборонная промышленность Кыргызстана 1941-1945 гг.".
Как сообщили в Госархиве КР, материалы, представленные на выставке, рассказывают о строительстве оборонных заводов в военные годы, о ходе монтажа и готовности цехов к выпуску спецпродукции, о выпуске оборонной продукции.
На экспозиции выставлены фотографии, предоставленные Центральным государственным архивом КР (ЦГА КР), Центральным государственным архивом политической документации КР (ЦГА ПД КР), Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов КР (ЦГА КФФД КР) и Иссык-Кульским областным государственным архивом (ОГА).
Отметим, что данная выставка была подготовлена в 2016 году, в этому году архивисты дополнили ее новыми фотографиями.
Ознакомиться с виртуальной выставкой можно пройдя по ссылке opk.archive.kg

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум