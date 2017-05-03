Госархив КР подготовил виртуальную выставку "Оборонная промышленность Кыргызстана 1941-1945 гг."

3 мая 2017, 11:40 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Центральный государственный архив КР подготовил виртуальную выставку "Оборонная промышленность Кыргызстана 1941-1945 гг.".

Как сообщили в Госархиве КР, материалы, представленные на выставке, рассказывают о строительстве оборонных заводов в военные годы, о ходе монтажа и готовности цехов к выпуску спецпродукции, о выпуске оборонной продукции.

На экспозиции выставлены фотографии, предоставленные Центральным государственным архивом КР (ЦГА КР), Центральным государственным архивом политической документации КР (ЦГА ПД КР), Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов КР (ЦГА КФФД КР) и Иссык-Кульским областным государственным архивом (ОГА).

Отметим, что данная выставка была подготовлена в 2016 году, в этому году архивисты дополнили ее новыми фотографиями.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно пройдя по ссылке opk.archive.kg